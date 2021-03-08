受惠「後疫情時代」烘焙商機，烘焙原料大廠德麥（1264）8日公布2月合併營收2.64億，年增23.08％；累計前2月合併營收約7.70億，年增36.4％，即使相較2019年同期（排除去年疫情因素），仍成長22.83％，表現不俗！

德麥發言人邱俊榮表示，前2月成長主要來自台灣、大陸、馬來西亞、香港四大市場同步增長，以新台幣計算，分別成長25%、72%、23%、28%，顯示公司持續在「渠道」、「產品」雙引擎發展策略上深耕，做深、做細、做廣，估計2021年業績可望持續增長。

此外，針對2月合併營收表現，邱俊榮指出，台灣、馬來西亞、香港三大市場也同步成長，分別成長38%、27%、36%，惟中國大陸部分因考量2月物流天數較少，大部分客戶提前在1月備貨，以致大陸1月業績明顯大幅成長100.29%，2月營收則下滑12.48%。

邱俊榮進一步分析，台灣市場成長動能仍以兩大新品牌「愛樂薇」乳品及「萊思克」乳品表現突出，且在「商品帶動原物料銷售」的營運模式下，業績亦呈現快速增長，同時，春節備貨也是推升台灣業績成長的因素之一。

另外，香港市場成長動能，主要來自於以美心為代表的港澳本地大客戶之業績成長，加上去年同期社會運動及新冠疫情影響下，同期基期較低所致；至於馬來西亞市場，則主要來自延續3大客戶及家用原料店的增長所致。邱俊榮並指出，累計今年前2月，德麥各區域營收佔比分別是：台灣市場約佔59.25%、中國大陸市場約佔32.23%、馬來西亞市場約佔5.14%、香港市場約佔3.38%。

德麥去年前三季每股賺11.65元，已創歷史新高紀錄，去年全年獲利可期。德麥總經理吳文欽日前也表示，看好疫情之下烘焙市場商機，估計今年業績會比去年好，目標挑戰雙位數增長；同時，斥資逾1億人民幣興建的無錫新廠，也預計今年下半年投產，可望再帶來新的成長動能。

(工商 )