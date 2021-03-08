資誠（PwC Taiwan）聯合會計師事務所於8日國際婦女節發布《2021全球女性工作指數報告》指出，受到新冠肺炎影響，在2021年底，全球女性工作的發展進程可能會退回2017年的水準。

資誠聯合會計師事務所共融與多元負責人郭柏如會計師表示，儘管全球每個人都感受到新冠肺炎對勞動力影響，但女性離職的速度要比男性快，在無薪照顧和家務勞動方面，女性比男性承擔的負擔更重，尤其在疫情大流行期間更為明顯。

郭柏如指出，在勞動力市場上，越來越多的女性在人口稠密、人際互動密集的服務產業工作，例如住宿、食品服務及零售業，隨著疫情造成社交距離擴大和封城措施，這些產業面臨了前所未見的失業情況。

在2019年至2020年之間，OECD女性的每年失業率增加了1.7個百分點（從2019年的5.7％增至2020年的7.4％）。

在美國，女性失業率從2020年3月的4％急劇上升至2020年4月的16％。2020年全年女性失業率一直居高不下，截至2020年12月為止為6.7％，比2019年同期高出3個百分點。

在英國，由於實施職位保留計劃，尚無法評估新冠肺炎對英國就業造成的全面影響，但根據數據顯示，當這些職位保留計劃結束時，女性將面臨更大的失業風險。在2020年7月至2020年10月之間，英國共有1,530萬個工作實施職位保留計劃，其中52％是女性的工作。

(工商 )