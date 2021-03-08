台南市「蝦米」集團成員在1、2月間連續發犯下唐姓直播主綁架案、王男停車場凶殺案與角頭陳建文槍殺案，警方8日再逮獲集團餘孽5人，3案共12人涉及恐嚇取財、妨害自由、傷害與殺人等罪嫌，依組織犯罪移送台南地檢署偵辦，還給剛出殯的31歲王姓死者一個公道。

31歲綽號「蝦米」蔡秉逸1月起在台南市連續興風作浪掀起數波黑道仇殺，他先在1月21日夥同9名共犯綁架唐姓直播主，逼簽300萬本票遮羞費，唐男支付60萬獲釋報案，警方循線持搜索票在蔡男慣性出入處搜出4把槍械（1長3短），子彈共71發。

4把槍械幾乎瓦解蝦米集團火力，蔡男懷疑是老大陳建文「胳膊向外彎」向警察通風報信所致，埋下日後行凶導火線。

蔡秉逸與31歲王姓男子有權利車債務糾紛，另夥同7名成員，2月16日在安平區當街先砍後撞，殺害王重傑，逃亡的蔡男接著2月23日到安平區平通路槍殺53歲老大陳建文再投案，一連3起社會矚目案件皆與蝦米集團有關，掀起道上腥風血雨復仇聲浪。

王姓死者7日出殯，百餘黑道兄弟送行，警方擔心仇殺再起，8日再逮涉嫌直播主綁架案的蝦米集團餘孽5人，分別為25歲陳男、39歲陳男、25歲林男、27歲陳男與31歲徐男。

警方表示，直播主餘孽5嫌同時也是涉嫌王男凶殺案的共犯，加上蔡男孤身槍殺陳建文，3案以蔡男為首共12人一併移送組織犯罪，剛好在王姓死者7日出殯日之後，冥冥中還給死者一個公道。

(中時 )