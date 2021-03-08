一名男子表示，自己家庭雖稱不上富裕，但過得已算很不錯，出社會後月薪五萬，扣掉給父母的孝親費後，仍可存1至2萬，反觀女友，家裡不僅開名車，就連家裡停車場都比他家還要大，女友爸爸曾私下表示，未來若結婚，可幫忙出頭期款，令他自卑不已，並問及該怎麼調適心情。

原PO昨（7）日於論壇《Dcard》發文指出，爸媽兩人月薪加起來大概10萬左右，雖然稱不上是富有，但已讓他和哥哥過上很理想的生活，畢業後他找了月薪5萬的工作，省吃儉用再加上給爸媽的孝親費，一個月可存1至2萬。

原PO進一步說，反觀女友是家中的獨生女，剛考上駕照那一年，女友爸媽便出手送了一台mini cooper作為禮物，爸媽皆是開名車，光是家裡的停車場就比他家還要大，某次到女友家中作客時，女方爸爸更私下向他表示，若未來兩人結婚想買房，可以幫忙出頭期款，且不用還錢，原PO感嘆，「從那刻起我就感到很自卑，請問該怎麼調適心情？」

貼文一出，不少網友投以羨慕的眼光表示，往好處想女友爸爸是出於好意，願意讓你娶他女兒，是你的福氣，況且他也沒有拿錢糟蹋你，現在這個年代也沒什麼好自卑的，要慶幸遇到這麼好的岳父，大家羨慕都來不及了，「不過如果是我，頭期款我還是會慢慢地還」。

另外，也有人認為若性別對調，原PO就不會上網發文了，因為會被視為理所當然，比較有錢的那方出錢，錢少的那方就多出點力及時間，在這時代願意付出時間及心力的反而可貴。

(中時新聞網)