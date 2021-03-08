「國際賽事轉播與新媒體趨勢」活動研習與會人士合照留念。（博斯運動頻道提供）

為了培養更多運動傳播人才，為體育賽事留下更多完整紀錄，由教育部體育署主辦，博斯運動頻道、國立體育大學承辦的「國際賽事轉播與新媒體趨勢」研習今天登場，邀請國際賽事製播經驗講者的分享與傳承，探討網路媒體趨勢的變化，期望透過新媒體，增加體育賽事的精采度，並與提高傳播影響力，開啟媒體對於體育賽事的更多可能性。

體育署署長張少熙表示，體育署為了讓年輕人更喜歡運動，在2014年成立「MOE Sports」 Youtube頻道，讓年輕人有更多元的平台接觸體育賽事，且隨著新媒體蓬勃發展，與賽事轉播技術設備門檻降低，體育署在2019年首度與國內大專院校合作辦理「運動傳播人才培育計畫」，由學生直播與行銷自己的學生賽事，除讓學生發揮創意外，更為「MOE Sports」賽事直播注入新血。

立委黃國書提到，以前田徑項目有許多優秀成績、畫面，因為當時技術未能有最完整的保留，他認為體育發展需要有資料庫，讓大眾看到運動員努力揮灑汗水留下的成果，例如棒球名將陳金鋒過去的故事，楊傳廣、紀政等田徑運動前輩的豐功偉業，都可以讓民眾更加認識。

本次研習活動講者陣容堅強，課程內容涵蓋現今熱門的議題，包含2020奧運賽事轉播與新興網路媒體趨勢變化為賽事轉播帶來的影響，體育署期盼未來透過「運動傳播人才培育計畫」，開啟體育賽事轉播更多的可能性，例如亞、奧運賽事轉播團隊製作人楊勤鵬、公視資深製作人林建成，分別以「2020東京奧運」划船與「2009年高雄世運會」賽事製播經驗進行分享與傳承。

另外，鑑於現在有更多媒介可以傳播，這次研習也邀請運動視界主編楊東遠講述「把賽事現場帶到你的螢幕上：從YouTube轉播到Podcast聊天」主題，Hito大聯盟共同主持人王啟恩談Podcast內容創作經驗分享，Firstory共同創辦人兼營運長劉德政主講「善用工具展現Podcast傳播力」，最後再由楊東遠擔任主持人和與王啟恩、劉德政進行綜合座談，激盪更多想法。

(中時 )