為協助青年順利創業圓夢，中原大學產業加速器暨育成中心扶植新創企業，11度獲頒經濟部中小企業處「全國績優育成獎」。進駐企業稻穗股份有限公司打造「樂福氣 LUFTQI」免耗材空氣淨化器，曾在美、日募資平台募得上千萬元，近期將進行第三代產品募資，產品使用者可隨身攜帶隨時享受好空氣，免換材以USB充電，一整年電費估計只要100元。

中原大學化工系校友張中星創辦稻穗公司，研發重量僅250公克的個人空氣淨化器，使用台灣製光電半導體光源及奈米光觸媒，強調能淨化人體周邊的氣體。張中星說，原在竹科從事光電半導體工作，有感於傳統濾網型空氣清淨機體積大、耗材貴，才著手研發讓機器「微小化」。

他說，第二代免耗材空氣淨化器在美國Indiegogo、日本Makuake兩大募資平台募得逾新台幣1800萬元，在使用者回饋及技術優化下，第三代產品再進化，可有效去除異味、甲醛、黴菌、細菌、有機揮發物等過敏原，近日上架嘖嘖群眾募資平台，希望再次引起市場關注。

中原大學產業加速器暨育成中心表示，稻穗公司透過資源輔導，媒合生科系老師產學合作，提供國際媒體美通社及國際型展覽等曝光機會，加速優質新創發展。

(中時 )