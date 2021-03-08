民進黨新竹市黨部主委陳建名（左）籲請大家一起來吃鳳梨挺農民，共同向全世界推銷台灣鳳梨。（陳育賢攝）

「鳳梨吃起來、好運旺旺來」！民進黨新竹市黨部主委陳建名、中央黨部發言人劉康彥，為呼應蔡英文總統「吃爆台灣鳳梨challenge」的號召 ，近日以具體行動力挺農民，採購上千顆鳳梨大放送，現場湧入大批民眾，一起相挺台灣優質農產品。

劉康彥表示，此次是採購來自屏東的台農17號金鑽鳳梨，全部都是農民精挑細選再運抵新竹的，保證新鮮美味，加上贈送地點選在地方的信仰中心民富福德宮非常靈驗，民眾領回土地公、土地婆加持過的鳳梨，今年一定平安順利、萬事吉昌。

劉康彥也呼籲，大陸應盡速回歸貿易技術對話，並回歸國際貿易規範取消暫停禁令，才是人民之福。他更強調，台灣的鳳梨吃起來不僅甜，還有自由與民主的滋味，希望大陸也能吃到來自寶島台灣的鳳梨。

陳建名則指出，在即將進入鳳梨產季前，對於大陸拒絕進口台灣鳳梨的舉動感到遺憾。此次獲知訊息後，民進黨政府便即刻因應，投入10億經費穩定價格，民間更在1周內購買超過4萬噸鳳梨。

這次大家冒著低溫、風雨，來到民富福德宮排隊的上千新竹市民，不只單純為鳳梨而來，而是期盼展現「鳳梨新竹隊」吃鳳梨挺農民，挺台灣農業的精神，共同向全世界推銷台灣鳳梨，一起愛台灣。

現場還有包括市議員李妍慧、民富里長沈朝旺、民富社區理事長郭玉秀、新民里長張金潔、興南里長楊賜濱、南勢里長郭文銘、客雅里長吳啟川也到場共襄盛舉。

(中時 )