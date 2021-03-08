陽明（2609）三年前發行的7.6萬張國內第五次有擔保轉換公司債（簡稱：陽明五，代碼：26095），陽明提前行使強制贖回權，訂於110年03月11日終止該批債權櫃檯買賣，本月9日是債券所有人申請轉換為股票的最後期限，如果未在限期內轉換，以今（8）日股價26.80元計算，每張債券約少賺15.7萬元。

陽明這批可轉債每張10萬元，轉換價是10.4元，也就是每張債權約可以換9.6張股票，陽明方面表示，目前還有一千多張債券未申請轉換，呼籲擁有第五次可轉債的投資人把握明天最後一天，趕快申請轉換，以免造成損失。

業界指出，這批債券原是五年期，民國112年到期，但因公司股價連續30日超過轉換價30％，依規可以提前強制轉換，公司除已發布公告，也有發信通知持有人提前強制轉換，估計有些債券可能被轉讓，而新的持有人未收到訊息，也未注意公告，以致遲未轉換。

(工商 )