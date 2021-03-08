現代人壓力大，瑜珈老師在大自然教導學生，透過瑜珈的柔軟和力量，釋放心靈負擔。（盧金足攝）

為鼓勵女性勇敢「愛自己」，擴大興趣與健康，富宇建設響應國際婦女節，在新竹、台中舉辦「女力限定」森林瑜珈，活動限女性參加，由瑜珈老師帶領在大自然學習瑜珈，也計畫舉辦走到戶外的露營活動，疫情期間無法出國，將時間與資源充實更多生活面向，面對疫情考驗，仍然增加很多正能量。

新冠肺炎疫情衝擊全球，防疫優先，民眾配合改變社交方式，生活習慣也有部分限縮，台中品牌建商，今年大幅增加戶外活動比例，反而因特色鮮明獲住戶青睞。

「女力限定」的森林瑜珈、武陵「梅花音樂會」等活動，甚至還計畫與住戶來一場「波希米亞風」的露營之夜，後疫情時代，品牌建商紛紛瞄準「主題創新」的售服趨勢，讓「生活」比旅行更精彩。

日前於武陵農場舉辦的「梅好時光」梅花音樂會，由富宇建設贊助，與知名大提琴家張正傑率領的「弦外之音」樂團及武陵農場合作，於海拔1700多公尺的高山梅花林間設置茶席，在古典樂悠揚樂聲賞花、品茶。

富宇建設協理周燕槿指出，國人重視健康、熱愛藝文，疫情帶來的改變，讓戶外活動成為首選，過去大家一放假就想出國，然而如何愛上這片土地，找到樂趣，進而讓住戶也愛上，「主題創新」才是後疫情時代售服趨勢。

「主題創新」熱潮，爆紅的還有聯聚建設子品牌「理仁柏舍」，打造美感公園，舉辦「草地美學分享會」、「露天泳池電影院」；及精銳建設大型戶外藝術展「藝游位境」，建商在疫情期以「藝」外突圍，扭轉活動思維，讓後疫情時代，「生活」比旅行更精采。

(中時 )