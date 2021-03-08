旅美設計師江孟芝把水果融入口罩設計，成功行銷屏東農特產。（林和生攝）

全球受到新冠肺炎疫情影響，口罩已成生活日常，屏東縣政府突發奇想，邀請縣內宗教團體共同發起「屏東我罩您」公益活動，獲6大宮廟響應，共集資520萬元、慨捐200萬片口罩，並融入城市美學，巧妙行銷屏東物產，近期將分送給縣內醫護人員、弱勢團體及關懷據點。

屏東縣長潘孟安指出，疫情未見趨緩，戴口罩已成為民眾日常生活一部分，但對經濟弱勢家庭是額外負擔，因此縣府邀請各宮廟一起做公益、捐口罩，希望藉由宗教力量撫慰人心，原本目標100萬片，最終募集熱烈、數量翻倍，達到200萬片，協助減輕弱勢家庭壓力。

除防疫用途，搖身一變成了行銷利器，此次公益口罩特地委由旅美設計師江孟芝操刀，將屏東物產鳳梨、蓮霧、芒果、火龍果、西瓜、香蕉及檸檬元素融入，打造7款水果口罩，可望讓屏東農產品再度受到矚目。

江孟芝說，設計理念是藉由民眾日常隨手可得且產於屏東的大宗水果，利用鮮果色彩繽紛特性，導入城市美學，把防疫變生活，讓戴口罩變得沒那麼沉悶。平面造型採幾何圖形設計，平放與張開都有不同呈現。

不同一般單色口罩印刷模式，廠商特地購入特殊機型，方便著色面積更大，南六公司獨董黃俊評說，這款水果口罩從印刷、靜置到完成，比起市售口罩要多花5至6天，但僅成本價出售，全是為了響應公益。

此次參與宮廟包括屏東市慈鳳宮、屏東都城隍廟、東港朝隆宮、東港東隆宮、車城福安宮及海豐三山國王廟。福安宮主委曾寶文強調，宮廟善款來自各方信徒，取之社會、理應回饋社會，且對抗流行病需全民齊力，若需要宗教團體出面，大夥就一起努力。

潘孟安也強調，目前「防疫為先，生活如常」，除呼籲民眾在防疫之餘，也能多多選購國產水果。

(中時 )