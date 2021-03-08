受到美國參議院通過了大規模疫情紓困計畫，加上美國就業數據以及中國大陸出口經濟數字亮眼，讓市場再度燃起全球景氣回溫希望。同時，也激勵8日韓股開高。不過多空交戰下，午盤過後多方被打的鼻青臉腫，大盤三千大關也暫告失守。KOSPI指數收2,996.11點，下跌30.15點，跌幅1%。另外，韓元走貶，公債殖利率上揚。

6日，拜登1.9兆美元另輪疫情紓困案，在美國參議院過關了。5日美國2月就業市場，也傳出工作數量增加好消息。

至於中國大陸2月出口貿易成長，也寫下新高紀錄，讓市場投資人看到景氣光明面。

Daishin證券表示，美國就業數據亮眼，另輪大規模紓困方案也在參院過關，表示將加速景氣回溫，但升息可能會給未來市場帶來壓力。

權值股一片慘綠，三星電子跌0.12％，而SK海力士跌3.21％。網路業者Naver跌2.38％，電池製造商樂金化學(LG Chem)也跌1.55％。

外資賣超1260億韓元，同時韓國散戶買超5260億韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,133.2韓元，韓元貶值0.63％。

韓國3年期公債殖利率上升5.6個基準點至1.121％，10年期的也升0.9個基準點至2％。

(時報資訊)