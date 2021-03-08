由於美國DIY居家裝修市場需求強勁，雖然適逢農曆春節工作天數較少，但鈞興-KY(4571)今年2月營收表現亮麗，單月達2.01億元，年增140.38％，創歷年同期新高；累計前2月營收為4.87億元，年成長129.31％。

2月電動工具及園林工具出貨維持高檔，加上縫紉機應用領域需求回升，精密五金件、全鋼傘齒、粉末冶金齒輪等產品銷售表現較去年同期分別成長288.49％、272.85％、93.75％。目前訂單能見度達3到4個月水準，公司也持續提高珠海廠產能稼動率。

此外，鈞興-KY與客戶共同研發新款的電動工具應用的齒輪箱、精密五金件的高扭力電動工具三件套組等新系列上市，有助創造新一波銷售；集團亦積極開拓自有專利諧波減速器應用於工業自動化，以及將諧波減速器延伸組合中置電機產品，布局電動助力自行車市場商機。

鈞興-KY越南廠預計於2021年第2季建廠完成，並投入生產，滿足市場訂單所需，同時，將於台灣設立研發中心，加快將諧波減速器導入電動助力自行車中置電機的應用開發。

(時報資訊)