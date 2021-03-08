因科技股受到重創，以及特斯拉股票驚人的漲幅急速回吐，上周其創始人兼執行長馬斯克的資產淨值暴跌。

華爾街對債券殖利率走升越來越感到不安，債息升高可能推升借貸成本，進而侵蝕公司獲利，因此投資人開始出脫過去一年對諸如特斯拉這類高成長、高風險科技股所建立的部位。

上周特斯拉股價累計下跌11.5%，擁有特斯拉近18%股份的馬斯克在這波劇烈的拋售中首當其衝。

根據彭博社的億萬富豪指數，上周馬斯克的財富銳減270億美元，這個身價縮水的部分相當於戴森創始人James Dyson擁有的所有財富。而Dyson在該全球富豪榜上排名第52位。

在彭博社的全球富豪榜上，馬斯克與亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在今年1月位置互換，受惠於特斯拉股價飆漲，馬斯克取代了貝佐斯成為全球首富。

不過，現在馬斯克排名跌回第二，且其資產淨額縮水至1570億美元，遠遠落後貝佐斯的1770億美元。但與排名第三的微軟創始人比爾·蓋茨相比，馬斯克的財富仍然高出210億美元。

特斯拉的股價在2020年大漲743%，成為市值排名第五大的上市公司。惟在今年下跌15%後，特斯拉的市值排名已跌至第7，落後臉書與波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway），但領先摩根大通。

(時報資訊)