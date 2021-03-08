黑色豪華轎跑海神瑪莎拉蒂失控擦撞護欄與一輛賓士車後，噴飛衝越國道1號南向員林路段護欄，翻落台76線東西向快速道路邊坡，駕駛傷重命危。（摘自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

黑色豪華轎跑海神瑪莎拉蒂失控擦撞護欄與一輛賓士車後，噴飛衝越國道1號南向員林路段護欄，翻落台76線東西向快速道路邊坡，駕駛傷重命危。（摘自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

1輛市價468萬元的瑪莎拉蒂「海神」轎跑7日晚間，行經國道1號中山高南下207K時，疑似不慎擦撞賓士後失控撞向外側護欄，最後高速衝破護欄，翻落台76線交流道邊坡，46歲紀姓男駕駛氣胸、顱內出血，送醫命危，國道警方正在進一步釐清肇事原因。

國道警方指出，昨晚10時許獲報，國道1號南下207公里處靠近台76東西向快速道路匝道口處，發生嚴重車禍意外，警消到場發現黑色瑪沙拉蒂翻滾噴飛翻落至一旁護欄邊坡下。

由於衝擊力道大，這輛豪華轎跑車身嚴重受損，車上氣囊全爆，右前車輪已噴飛。車禍波及另一輛車，海神駕駛紀男重傷送往彰化醫院搶救，另3人輕傷自行就醫。而紀男送醫後，因全身多處骨折，合併有氣胸、顱內出血，仍在加護病房觀察中，有生命危險。經抽血檢測酒精濃度為零，無酒駕。

彰化縣消防局共出動3個分隊人車到場救援，但到場後一度找不到傷者，最後才在海神撞毀事故現場10公尺外，一處邊坡旁的狹小排水溝內，發現全身重傷的紀姓男子卡在溝內動彈不得，已陷入昏迷。

根據了解，瑪沙拉蒂原本行駛外側車道，突然失控撞向外側護欄，高速彈回車道與賓士車碰撞，又彈飛至外側衝破外側護欄，滾落邊坡；事發後賓士車車主也透過友人上網徵求後方經過來車，提供當時行車記錄器，盼能釐清事故發生原因。

被無故擦撞的賓士車主友人，上網徵求後方車輛行車紀錄器畫面，盼釐清事故原因。（摘自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

(中時 )