慶祝婦女節，感謝平日女性員警在工作上的認真盡責表現，霧峰警友辦事處致贈每位女性員警頂級專業美容級手工香皂禮盒，讓女警們出勤時，也能美美又清爽。（黃國峰攝）

國際婦女節到，陽剛味十足的警察節也有不少婦女同胞，孜孜不倦，為維護治安而努力，感謝她們的辛勞，霧峰分局霧峰警友辦事處8日特別致贈每位女性員警，頂級專業美容級手工香皂禮盒，讓女警們出勤時，也能美美又清爽，讓民眾感受警察的清新形象。

霧峰分局營造友善溫馨性別平等工作環境，於3月8日婦女節，邀請分局內各單位主管及女性員警們，舉辦座談會歡度婦女節，其中，霧峰警友辦事處主任詹景忠及分局長陳家銘，感謝平日女性員警在工作上的認真盡責表現，除獻上祝福，並由警友辦事處主任詹景忠，代表全體警友們致贈每位女性員警，頂級專業美容級手工香皂禮盒，讓女警們在辛勤工作之餘，也能防疫又美美。

感謝女性員警們在警政工作崗位上為轄區各項治安、交通工作上的犧牲奉獻付出，霧峰警友辦事處顧問林志鑫（現任寶喬群生物科技有限公司總經理）指出，尤其是已婚女性員警，為兼顧工作與家庭而兩頭奔波忙碌更是加倍辛勞，特別贈送70組頂級專業美容級手工香皂禮盒致送給全體女性同仁，藉此祝福婦女節快樂，永保青春美麗好心情！讓所有女性同仁備感窩心。

霧峰分局長陳家銘表示，近年來女性警察同仁人數逐漸增加，分局內外勤更有四位女性主管，對於長期以男性為主的警察工作環境，女警的執勤方式及工作內容已與男警差異不大，但已婚女警，除了平時上班擔負與男警相同的工作責任，下班後仍要兼顧家庭，辛勞倍增，所以在婦女節，藉由聯誼座談會表達肯定感謝女性同仁們在工作職場上的認真盡職表現，並期許全體同仁持續營造優質的性別平等工作職場，共同為市民大眾建構一個安全平穩的生活環境。

(中時 )