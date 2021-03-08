嘉義市在2005年發生1起連環命案，男子黃賢正與獄友魏進元因債務糾紛在3月底相約談判，他趁機持槍朝對方重擊後，將對方推入池塘內淹死；5天後，他因為不滿女友提出分手，竟持槍威脅女友的同性戀人洪秀萍，將對方手腳綁住，在以膠帶捆住口鼻，讓洪女窒息而死；檢調還查出黃男在10年前涉嫌殺害妻子，法院最終判黃男2個死刑。

黃賢正在執行槍決時，不斷希望檢察官「速戰速決」，只是他的願望似乎沒能成真，負責執法的法警連三槍都卡彈，頓時讓刑場所有人寒毛都豎了起來，因為似乎意味著她背負著三條人命，直到第四槍擊第五槍才順利伏法。

黃賢正因債務糾紛殺死獄友魏進元，5天後對前女友的同性戀人洪秀萍也狠心殺害，遭判2個死刑。（圖／中時資料照）

嘉義1名女子洪秀萍2005年4月6日傍晚被發現陳屍在大樓出租套房床上，頭部被膠帶纏繞窒息死亡、雙手雙腳被反綁，警方調閱監視錄影帶，初步發現日前布袋魏進元男子命案兇嫌黃賢正涉有重嫌，研判可能是連續殺人案件。

死者27歲的洪秀萍頭部自眉毛以下，被以土黃色膠帶緊緊繞纏，雙腳雙手被童軍繩反綁，衣著整齊，仰躺在床上，身上無明顯外傷，現場也沒有打鬥痕跡，研判死者是被膠帶蒙住口、鼻窒息而死。而在案發前2天，男子魏進元被發現浮屍在太保市新埤里港尾里一處池塘，根據死者同居女友陳述，黃賢正涉有重嫌。

黃賢正因債務糾紛殺死獄友魏進元，5天後對前女友的同性戀人洪秀萍也狠心殺害，遭判2個死刑。（圖／中時資料照）

黃賢正在2005年4月7日落網，他在虐殺洪秀萍後租一輛機車逃亡到彰化市，7日傍晚遇彰化警分局員警臨檢時，一度對員警開槍拒捕，最後在員警近身肉搏後被擒獲；黃供稱，他因為懷疑洪秀萍與他的女友感情異乎尋常，2人疑似發展出同性感情，5日晚上他藉口要洪載他回住處，進入黃房間聊天時，洪女未答應要和他女友分手，還表示，「結婚生子有何用，劉女和我在一起很快樂，劉女很關心我，會為我傷心落淚」。

黃賢正聞言洪秀萍的言論妒火中燒，持槍喝令洪不得反抗，用童軍繩將洪女手腳綑綁，再以膠帶來回捆繞黏 貼洪秀萍整個頭部至完全封住口鼻後，在旁觀看洪女窒息死亡且脫糞後才離去。

黃賢正因債務糾紛殺死獄友魏進元，5天後對前女友的同性戀人洪秀萍也狠心殺害，遭判2個死刑。（圖／中時資料照）

而黃賢正服刑時認識獄友魏進元，兩人因債務糾紛，魏進元2度到黃的住處砸玻璃辱罵，黃賢正因此懷恨在心，今年3月31日下午約魏進元到嘉義縣太保市嘉南大圳走加埤水圳旁道路談判，持改造手槍向魏進元開了二槍未中，進而重擊魏，再將受傷的魏進元推入水圳中，看魏在水中掙扎死亡。

合議庭審酌，黃賢正在殺魏、洪兩人時，都留在現場觀看被害人垂死掙扎直到死亡後才離去，且審理時還揚言要再殺三人，犯後毫無悔意，手段殘暴令人髮指，已達「逆我者亡」的程度，雖欲求其生而不可得，有永久與世隔絕之必要。最終判處兩個死刑。

(中時新聞網)