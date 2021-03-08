美國聯準會主席(Fed)鮑爾在上周四(4日)接受外媒線上研討會時針對美國經濟復甦以及通膨等問題提出看法，然而卻未對近期美國10年期公債殖利率不斷飆升，提出進一步控制手段，導致美股隨著美債殖利率暴漲暴跌。鮑爾聲稱不會打壓10年期美債殖利率走揚，擔憂Fed政策導致資產收益率降低，空頭因此襲擊長天期美債期貨，規模達450億美元(近1.3兆元新台幣)，讓長天期美債陡升，也是逼美股暴跌元兇之一。

據外國財經媒體報導，美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據揭露，追蹤美債期貨殖利率的商業持倉部位總規模創下史上最大降幅。TD Securities策略師Penglu Zha認為，這一變化相當於多了450億美元的美債淨空單部位，擔憂Fed緊縮寬鬆政策以及提前升息等風險威脅收益率，投機者積極放空美國公債。

據路透報導，CFTC數據截至3月2日當周，美國10年期公債期貨空頭部位比多頭部位多出95,611口，原本前一周市場還是相當看好美國10年期公債，美債投機者持有2789口淨多單。

美債回購市場上周三甚至出現罕見情況，10年期美債回購利率暴跌至負4%，遠低於過去負3%~零利率最低區間，上次觸及負利率則是在去年美股股災之際的3月13日，當時市場恐慌情緒異常飆升，直至Fed宣布無上限購債計畫，美國財政部推出大規模經濟刺激法案，Fed排除美國銀行業SLR（supplementary leverage ratio）美債部位，但鬆綁期限將在本月底到期，這可能導致美債市場再度迎來震盪。

(中時新聞網)