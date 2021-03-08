出道超過20年的香港歌后容祖兒，最近放下巨星身段，參加大陸真人選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，如新人般用盡全力自我要求，在節目中做出精彩演出，更在第三次公演拿下第一名，如今她曝光在亮麗演出的背後，左手意外受傷，當場噴血如泉湧，也公開了傷勢照，畫面相當驚悚。

在演出時美麗現身的容祖兒，被粉絲拍到左手負傷的照片，她今天在微博po文，坦言確實是為了美麗付出慘痛代價，但因為錯以鑄成，所以她保持低調，到現在才說說到底發生什麼事情，容祖兒表示自己向來是個不太惜身又衝動的人，媽媽了解她「自我感覺瀟灑」的個性，所以從小不讓她接觸任何利器，「哪怕拿起一把小刀，都會不停叮囑我刀頭向外，生怕萬一不小心甩手插死自己」，不過她說其實自己對身體敏感到很高，除了工作要求外，她很少因為不小心而受傷，但這次是例外。

容祖兒傷勢照驚悚。(取材自容祖兒微博)

容祖兒表示為了配合《浪姐2》第三次公演，請美甲師把她的指甲弄長，希望能讓這回手部動作較多的舞蹈，效果更佳，「但這個可能只有我看到的細節，真付上好高的代價」，她花了足足8小時做美甲，做到腰快斷開，做完之後覺得自己猶如穿了鞋的貓，雙手無法運用自如，「按不到手機，揉眼有幾下差點插盲自己，鼻子耳朵癢都不敢碰，總言之好像廢了一樣」，直呼佩服一直留著長指甲的女孩。

關鍵是做完美甲才第二天，容祖兒想拆東西，於是拿起一把剪刀，頓時無法像平時一樣控制自如，笨拙得一直剪不開，就這樣使勁一插，剛好對準左手虎口位置插入，她又反應很快把剪刀從傷口抽出，「當我右手按着左手那一刻，血液就從傷口噴出來，好像玩水槍一樣」，旁邊同事整個嚇傻，回神連忙把她送到醫院，容祖兒還大氣跟醫生說隨便縫就好，於是手上多出了毛毛蟲般的縫針傷痕。

不料苦難還沒結束，容祖兒之後兩個星期傷口一直疼痛，不能自己洗頭，排舞時左手要包紮著，整雙手充滿瘀青，又擔心汗水會讓傷口發炎，心中每天都在罵自己蠢，所幸趕在農曆年前拆線，這傷也沒影響到公演成績，讓她直呼趕謝上天，還笑稱受傷當下不敢跟媽媽講，結果隔天發照片請她幫挑服裝時，包紮著的手不小心露餡，直呼自己是個大笨蛋。

(中時新聞網)