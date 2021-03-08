彰化為稻米的故鄉，現在正值稻作耕耘期，路上可見許多農機具，沿路留下大塊泥濘，凝固後變成一塊塊土塊。（許文萍提供／吳建輝彰化傳真）

埔鹽鄉長許文萍電話接到手軟，夜晚乾脆親自拉著水線，到馬路上清洗。（許文萍提供／吳建輝彰化傳真）

許文萍還會到農地幫忙農民清洗農機，希望農民別再掉了。（許文萍提供／吳建輝彰化傳真）

彰化為稻米的故鄉，現在正值稻作耕耘期，路上可見許多農機具，沿路留下大塊泥濘，凝固後變成一塊塊土塊，許多騎士因此犁田摔車，彰化縣政府今表示，相關法規涉及中央，縣府已行文至農糧署，建議要求「農機號碼」直接噴在農機具上，若查到不法直接取消補助或重罰，希望能有效遏止，不然辛苦的永遠是清潔隊跟無辜的百姓。

依農業機械使用證管理作業規定，四輪或四輪以上具動力可於道路行駛之膠輪式農機之所有人，需向戶籍所在地公所申請農業機械使用證，並同時申領農機號牌，並將農機號牌懸掛於農機機身之前方或後方明顯處，才能行駛於市區道路或公路行駛。

埔鹽鄉長許文萍表示，看到農機拖泥土上路，打電話通報環保局，環保局人員再從彰化到埔鹽，違法的人早就跑了，拍照或錄影舉證，但很多農民根本就不貼車牌，拍照根本就沒有用，以埔鹽為例，這兩天她就接到超過9通電話，至少5民眾摔倒，到底要跟誰討？

彰化縣政府表示，為防止農機污染道路肇致交通事故等情事，縣府農業處、警察局、環保局等已組成聯合查緝小組，但民眾反映時常看到農機未懸掛農機號牌，增加舉證困難，目前已行文至農糧署，建議農機可比照大型砂石車，將車牌號碼噴在農機具上，除能杜絕未掛牌就上路情形，還能增加辨識度。

彰化縣政府建議，若不依規定懸掛或噴上車牌，將取消補助或其他罰則，才能讓農民處罰有感，目前已要求警方、農業處、環保局等單位加強巡視取締之外，民眾也可撥打24小時免付費環保陳情專線0800066666報案，若汙染地面情事屬實，將可依廢棄物清理法，處行為人新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。

(中時 )