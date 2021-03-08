水情持續嚴峻，彰化縣已從彰化市、和美鎮擴大為全縣減壓供水，並控管每月用水量1000度以上用水大戶的節水率，從減量供水10％提升至20％，包括彰北國民運動中心和私人洗車場等，連續2週節水率未達10%，水公司會執行鉛封已達8家。

彰化縣上個月起彰化市及和美鎮，自來水減壓時段，夜間10時至隔日6時，中午12時至下午4時等兩個時段，3月5日起已擴大為全日實施減壓供水。8日又擴大到全縣都減壓供水了。

彰化市、和美鎮位在管線末端的居民都在哀號，「這不等於停水了嗎？」水公司表示，全日減壓供水是除原先兩時段減壓供水外，原正常供水時段再減少約20％供水壓力，非全日停水。

彰縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，彰彰化縣配合經濟部旱災應變計畫，每月1000度以上工業用水戶由節水7％提升至11％。彰化縣每月用水量1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等，共32大戶，節水率由減量供水10％提升至20％。

上個周已經執行封鉛兩家，包括私人洗車場和彰化縣警察局，彰化縣警局因為單位多，已經投出檢討計畫了，這周再增加6家，累計已經鉛封8家。

彰化縣政府亦開放彰化市水資源回收中心及二林汙水處理廠，開放每日上午8點至下午5點免費提供回收水取用，從2月起至今領取已超過上千公噸，主要是環保局和營造公司用於灑水減少揚塵。

綠經處表示，一般家戶擴大全日實施減壓，原輸送水壓降低20％，希望在用水影響最小的原則下，穩定供水至旱象解除。籲請各行各業應加強節水措施。

(中時 )