台中市西屯區公所8日慶祝三八婦女節，由區長陳寶雲、副區長洪靖欽、主任祕書嚴錦堂至各課室致贈同仁小禮盒。（盧金足攝）

台中市西屯區公所8日慶祝三八婦女節，由區長陳寶雲、副區長洪靖欽、主任祕書嚴錦堂至各課室致贈同仁小禮盒，並關心同仁們的家庭及工作狀況，為一周的開始增添元氣。陳寶雲表示，今日婦女節代表台中市長盧秀燕向女性同仁表達最高的敬意。

有別於平日較為嚴肅形象，西屯區公所由區長陳寶雲帶頭粉墨登場，區公所團隊成員不分男女巧扮各種造型，連男性的副區長及主祕「撩落去」，一起戴起活潑可愛的卡通造型髮夾，領子別大大蝴蝶結，搭配禮盒內的甜甜圈，「笑」果十足。

陳寶雲表示，區公所績效優異，而女性同仁人數占三分之二以上，「女力」打天下，在公所發揮重要力量，但傳統社會對女性在家庭扮演角色要求仍相對吃重，職業婦女常是蠟燭多頭燒。

有男性同仁開玩笑替男性發聲，怎麼都沒有「男人節」？陳寶雲幽默引用歌曲《男人不該讓女人流淚》趣味回應。

她說，也有「國際男人節」，但長久以來男性在各方面都相對占有優勢，所以男性除了不該讓女人流淚外，也不應讓女人太累，在職場或家庭除與女性各司其職外，也要盡力而為協助女性。

陳寶雲強調，「盧市長一向重視落實性別平等」，提醒同仁們性別平等不是口號，在各項業務規畫、辦理要考量到性別因素，才能真正落實，也祝市民朋友們三八婦女節快樂。

(中時 )