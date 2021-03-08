正德海運（2641）8日董事會通過109年度財報，累計合併營收7.48億元，營業毛利1.95億元，合併毛利率約26.03%，營業利益1.40億元，稅後盈餘0.95億元，每股稅後盈餘0.62元。稅後盈餘較去年0.81億元成長17％。109年第4季單季合併營收新台幣1.70億元，合併毛利率17.98％，合併營業淨利約0.23億元，合併稅後淨利約0.20億元。

今日董事會亦通過現金增資案，預定增資在不超過36,000仟股內，除員工認購10％之外，將保留10％採公開申購方式公開銷售，原有股東認購80％。

正德表示，這次增資的資金用途，主要用來轉投資子公司、償還銀行借款及充實營運資金。透過轉投資子公司持續購入船舶擴充集團營運規模；籌資償還銀行借款，一來可以降低支付利息金額，二來也有機會降低整體的負債比，讓公司財務更健全。會中，亦決議為持續資本支出擴充營運，可供分配盈餘之數額將予以全數保留，擬不予分配，將於5月28日召開股東常會。

船隊規畫方面，由於去年下半年起二手船舶交易市場逐漸復甦，正德於去年下半年及今年第一季收購3家關聯公司股份達100％，3艘船舶加入正德船隊，公司船隊競爭優勢將進一步提升。

目前正德船隊有17艘，其中15艘持有1年以上到10年長期租約，航線遍佈全球主要在歐美、中東、印度、非洲及東南亞，其餘2艘採1年內短期出租，租家主要營運航線已涵蓋全球。

公司營運政策以最佳化利潤及市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以此提高獲利空間。另與租家研擬合資成立船舶營運公司，積極拓展海運承攬業務，籍由穩定的船舶租賃業務降低營運風險與穩定獲利，再搭配船舶營運公司提高公司營收及獲利能力，提供客戶安全、穩定、快速的運輸服務。展望2021，隨著全球疫情步入轉折點，中國大量採購鐵礦砂與穀物等民生物資，各國政府將逐步放鬆防控措施，各地封鎖解除後復工復產陸續展開，美國總統拜登上任後，恢復經濟成為其首要任務，各項刺激政策將陸續公布，美國經濟可能由弱復甦轉為中強度復甦，進而帶動世界經濟逐步回歸疫情暴發前的水準，而在貨櫃市場供不應求後，散裝航運以往供過於求的狀態將明顯改善，可望帶動運價指數穩定上升，散裝航運將開始升溫，市場看好全球貿易緊張關係可望較先前趨緩，對全球海運市場公司對於後市保持審慎樂觀態度。

(工商 )