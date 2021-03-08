珍愛藻礁公投連署邁向60萬份大關。（取自珍愛藻礁公投臉書）

藻礁公投連署已突破50萬份，可望正式成案。（藻礁公投小組提供）

藻礁公投連署份數不斷衝高，公投小組號召民眾穿上粉紅衣服響應這場「粉紅風暴」，樂觀評估連署數量上看60萬份。公投領銜人潘忠政今（8）日對於王浩宇在臉書的指控，也提出說明。

潘忠政在今（8）日下午4時在萬華火車站召開記者會，指出王浩宇用片段的影片，對話最後停留在「大潭副廠長表示請潘理事長說明」，似乎引導大家質疑「我是貪財的人」。

潘忠政指出，那個案子是在觀音保生里附近海堤受到海浪衝擊破損，學者認為未來如果要修復海堤，他們建議做一個平緩式的海堤，民眾可以休閒走路騎單車。

潘忠政表示，後來大潭電廠在工程說明會上，邀請他過去，問他對此工程有無生態上的建議。他就到現場去，說海堤都是混凝土的，對於防風林有一些陸蟹是不友善的設施。這些陸蟹雖然在防風林內，但是要到海裡才能產卵繁殖。所以建議海堤下方可以做一些涵洞式的生態廊道，讓這些陸蟹不致於找不到繁殖的地方。當時只是做這個建議，「這個案子完全跟我沒有關係」。

潘忠政認為王浩宇臉書的引導方式，「難免引起閱讀人對我產生質疑」，「我是一個貪得無厭的人嗎？」「我非要獲得利益不可嗎？」「我是一個環保流氓嗎？想到處卡油嗎？」「我很高興藉這機會表達實際現況，也歡迎他的影片有頭有尾，攤在陽光下，看我有沒有拿一分一毫」！

潘忠政也提到王浩宇過往，早年一起關心藻礁野生動物，後來王浩宇當選議員，也曾經為藻礁說過一些話。但後來就漸行漸遠，甚至忘了他是在野黨議員，靠到鄭文燦執政團隊幫他們講好話。這樣的變化過程潘也不大了解。原來一起守護大潭藻礁的時候，王浩宇也強調要全面留下來，後來也跟開發方一樣，一直想要找替代方案。潘忠政認為，但這樣已背離生態自然的價值，如果完整生態系是可以切切割割，那不就等於身上手腳可以砍一砍，反正心臟還在跳，還可以活。「這我們非常不認同」。

潘忠政最後說，王浩宇這些轉變，「我也看不出他的核心價值是什麼」。

(中時新聞網)