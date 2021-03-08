永豐餘(1907)2012年轉型投控公司，鎖定紙業循環經濟、材料科學、物聯網科技、金融、生醫生機5大產業，投資效益顯現使2020年營運表現亮麗。總經理蔡維力表示，將持續以技術為核心導向、秉持「專精創新、循環永續」原則，對2021年營運展望審慎樂觀。

永豐餘投控2020年歸屬母公司稅後淨利達52.09億元、年增近1.28倍，每股盈餘（EPS）3.14元，雙創歷史新高，董事會決議擬配息1.5元。蔡維力指出，永豐餘投控截至去年底淨值自前年的390億元成長至450億元，營運成果豐碩。

蔡維力指出，永豐餘投控作為資產管理公司，旗下子公司除以技術為核心導向，重視全循環經濟、以多角化經營策略發展，在紙業循環經濟、材料科學、物聯網科技、金融、生醫生機5個產業領域中，均秉持大家長何壽川「專精創新、循環永續」的理念作為共同主軸。

蔡維力表示，「循環永續」是將廢棄物變成能源及資源，提升環境、社會及治理（ESG）永續發展。「專精創新」則是經理人團隊在專業上，一定要創出獨道技術、成為經營核心。當技術可變成足夠的商業獲利，事業部及子公司就變成投控的另一隻小金雞。

蔡維力舉例，申豐(6582)原以生產銅版紙光面塗料的丁苯合成乳膠（SBR）起家，爾後面臨需求下滑危機，轉型生產丁腈橡膠（NBR）進軍乳膠手套市場。元太(8069)則自TFT LCD面板廠起家，20年前看準趨勢轉進電子紙領域發展，如今市場需求已蓬勃發展。

蔡維力認為，永豐餘投控旗下公司秉持以技術為根基、選擇較熟悉領域向外發展，透過多角化發展尋求成長契機，並選擇具技術及成長前景產業，以策略性投資方式尋求發展及成長契機，隨著投資效益逐步顯現，使得去年投控營運繳出亮眼佳績。

蔡維力表示，永豐餘工紙電商紙器、永豐實(6790)制菌潔品、元太電子紙、申豐醫療手套等產品，成為去年挹注永豐餘投控大豐收的功臣，今年各公司市場需求續旺，並持續推動子公司IPO計畫，認為今年將「很忙」、期盼能繼續開花結果，對營運審慎樂觀看待。

申豐總經理許志民表示，公司產品良率均逾98％，目前產能滿載、訂單能見度已達下半年。由於疫情改變許多生活習慣，不僅使申豐所屬產業的能見度提升，也增加乳膠手套的使用場域。他指出，公司正處於高度成長的關鍵十字路口，希望能廣徵優秀人才加入。

元太總經理甘豐源表示，疫情雖一度衝擊生產，但疫情亦帶來轉機及商機，加速零售業數位轉型，使電子紙產品需求暢旺。今年市場需求持續暢旺，元太除將持續擴廠擴產因應外，亦將推出一系列的彩色電子紙產品，期待今年持續繳出好成績。

(時報資訊)