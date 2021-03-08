韓瑜飾演美麗黑魔女方文鈴。（三立提供）

賴郁庭劇中與姑姑韓瑜爭權。（三立提供）

三立八點台劇《天之驕女》不斷創造話題，掀起網路討論熱潮，近期歸隊的韓瑜劇中飾演敢愛敢恨的黑魔女，前陣子休息時就在家裡追韓劇《上流戰爭》，覺得裡面的反派音樂家金素妍跟她初期詮釋的方文鈴很相似，在服裝上也很有感覺，讓她笑說又有靈感上網敗了很多戲服。她劇中與黃少祺離婚後，黃少祺就不斷在撩妹，日前排戲時，劇本要黃少祺很火熱地撩其他女生，讓「前妻」韓瑜揶揄說：「剛好旁邊有顆盆栽，你要不要對這棵樹也撩一下？」

最近流行姊弟戀話題，韓瑜表示，也很想嘗試看看，因此向編劇許願，希望可以變成霸道女總裁，然後跟小鮮肉談戀愛，還開玩笑對「前夫」黃少祺喊話：「嘉良，我回不去了！」

韓瑜和賴郁庭飾演姑姑和姪女，因爭奪家族企業而衝突不斷，看到賴郁庭演反派壓力超大，韓瑜表示，演八點檔反派對新人實在是很大的挑戰，因此也有給她一些意見，要她可以多觀察劇中每個前輩講台詞的眼神、表情，以及參考韓劇《上流戰爭》第二代年輕人的演法。

賴郁庭表示，以前看八點檔演員演壞人都覺得好壞，演起來好過癮的感覺，自己應該也沒問題，但真的變成反派後才發現其實沒那麼簡單，加上韓瑜氣勢超強，詮釋的黑魔女反派演得超好，很怕自己會無法呈現兩人勢均力敵的樣子，「我在和她對視時，有試著露出仗勢凌人的感覺，只是不知道她有沒有感受到。」賴郁庭表示自己是新人，許多前輩都不吝給她指導，特別是韓瑜教導她很多東西，讓她很受用。

賴郁庭一開始覺得演哭戲比演反派難，「我不太喜歡在別人面前哭，比較屬於會獨自消化情緒的人」，越到後面發現演反派的挑戰和難度更大，因為要自己架構出完整的「恨」和「討厭」，演出才會合理，但在現實人生中沒當過反派，因此演出後多少會有些失落，總覺得哪裡演的不夠好，後來和某位演前輩聊天，他說：「這本來就不是妳會做的事，表演沒有一定的模式，儘管去享受現在的一切。」

對於有些較入戲的觀眾上網發表負面評論，賴郁庭也展現高EQ，「其實我不太有什麼感覺，只覺得觀眾都入戲好深，很有趣也滿可愛的」，她印象比較深刻的是在劇中她飾演方芸芸，卻有粉絲私訊她說：「我好喜歡妳演的孫芸芸！」讓她哭笑不得說：「真的誤會大了！」

(中時 )