23歲馬來西亞DJ藍星蕾，外型甜美加上魔鬼般火辣身材，讓她擁有高人氣，近來活躍台灣電視圈，是各大綜藝節目常客，平時不吝於分享美照的她，近日曬出一張坐在路邊辣照，超低胸洋裝讓她大片春光全洩，粉絲看了都暴動。

藍星蕾穿上一件綠色細肩帶的洋裝，坐在路邊的木頭地板上，只見她不經意讓肩帶滑落，剩2條超細肩帶支撐，大片春光全看光，渾圓雪乳和深邃事業線都快包不住，火辣身材讓網友大飽眼福。

藍星蕾放送火辣美照。(圖／翻攝自IG)

另外，她坐在窗邊對鏡頭嘟嘴賣萌，背心釦子大開，傲人雙峰快彈出，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。擁有一張藍星甜美臉蛋，加上34F火辣身材的藍星蕾，之前因在平交道身穿三點式比基尼拍照，被網友發至PTT而爆紅，被封為「平交道巨胸妹」。

而她事後也表示當時很認真拍寫真，完全沒注意到被側拍，也不忘貼心提醒網友「大家好好開車，注意安全」。其實多才多藝的藍星蕾，會彈鋼琴和拉小提琴，不僅多次代表新加坡獲得亞洲百大女DJ，還是新加坡奧林比亞大學的「法商碩士」，被狂讚是臉蛋、腦袋兼具的學霸女神。

近年來她到台灣發展，演藝事業跨足廣告、主持及綜藝節目，日前也推出寫真集，IG擁有超過200萬粉絲追蹤，自己的DJ號也有1百萬以上的粉絲，人氣居高不下。

(中時新聞網)