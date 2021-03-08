台灣水情嚴峻，蔡英文總統也表示，此次水情是56年最嚴峻的時刻，她這陣子參拜宮廟都不忘誠心祈求「風調雨順」。國民黨前主席朱立倫今天在臉書以他當年擔任桃園縣長的經驗，呼籲蔡總統至少要學學當時的陳水扁總統，親自召集行政院各部會全力抗旱，「乾旱祈雨、臨渴掘井，不如立即行動。」

朱立倫說，「台灣大缺水，水情很嚴峻，竹、苗、台中已全日限水」，這樣的情景，宛如民國91年到 94年的北台灣，當時他擔任桃園縣長，每年最大的挑戰就是「缺水」 -旱災缺水、颱風過後水庫混濁無法取水。我們除了節水及重新調度水源外，最重要的就是北水南送、連接翡翠水庫與石門水庫的水源、石門水庫改善後池堰、分層取水設施、大型蓄水池及改善輸水管線等，因此這十幾年來，北台灣沒有再面臨同樣的危機痛苦。

他說，前事不忘後事之師，今天面臨大缺水，蔡英文總統昨天在臉書表示，她參拜時的誠心祈雨，而經濟部則祭出工業區鑿井的措施。但「乾旱祈雨、臨渴掘井」是不能解決問題的！試想：台積電每天用水超過15萬噸，至少要鑿100個井才夠，而全台要鑿多少井才夠工業用水？何況地下水是硬水也不適合科技產業用水。

朱立倫指出，蔡英文總統至少要學學當時的陳水扁總統，親自召集行政院各部會全力抗旱，經濟部調度水源、農委會準備農業用水的調度及農民的補償、國防部準備支援地方、各工程單位立即施作緊急工程……。蘇貞昌院長在91年到93年時，同樣擔任台北縣長，應該記得當時的行政院長，天天緊盯水情、緊盯抗旱進度，既然已經沒有超前部署，至少也要立即行動起來。

朱立倫強調，再次提醒蔡政府乾旱祈雨、臨渴掘井不如立即行動。

(中時 )