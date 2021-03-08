基隆一名邱姓男子與女友交往期間數度暴力相向，女子不願再忍提出分手，並向法院聲請保護令，未料，邱男竟2度闖入女子上班處所，在眾人面前毆打她，更強行將女子拉上車，所幸未得逞，邱男眼見動機敗露，心虛駕車逃至花蓮，基隆地院近日審結，依違反保護令處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

年約40多歲邱姓男子，平日以駕駛貨櫃車維生，不明原因時常對女友動粗，女子不願再隱忍，向法院聲請保護令，去年11月邱男竟直接跑到女子上班住所，不斷拉扯她的頭髮，更強行將女子手機拿走，當時男子供稱是要看前女友是否有結交其他男子，法院3萬元裁定交保。

邱男卻未記取教訓，隔一個月，在聖誕節前夕，再度跑到女子上班處所，強行將她從辦公椅上強拉至地面，並以雙手拉扯其頭髮，女子同事在一旁看傻了眼，而邱男並未收手，女子摔倒在地後，更將她拖行到工作場所外，意圖強押到車上，女子死命抵抗，所幸在屋內同事立即報警，才未造成憾事。

邱男得知事跡敗露，駕車逃至花蓮，警方循線追查，將邱男逮捕歸案；警方偵詢時，女子表示，她嚇得每天都很害怕；邱男則不發一語，不願說明自己的行動，警方將他依違反家庭暴力防治法送辦，建請檢察官聲押，法院裁定收押。

法院審理時，邱男向法官哭訴表示，他已經被收押1個月，父親70多歲需要照顧，不會再犯了，並且親筆寫下悔過書；女子在法庭上也說，自己有收到邱男寫的悔過書，其家人也有親自來道歉，心軟撤銷傷害告訴。法院近日審結，依違反保護令處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案可上訴。

(中時 )