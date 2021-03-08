六角國際（2732）今日公告2021年2月合併營收為新台幣2.94億元，較去年同期成長18.5％，累計1-2月合併月營收7.09億元，年增率20.74％。

展望後市，六角自去年下半年起已可見業績止穩回升，去年第4季並已重新開展擴店動作，去年12月單月日出茶太新增門店數即達17家，今年1月持續展店，且展店動能持續，隨店數增加與國際疫情持續趨緩，業績可望繼續維持正成長。

揮別去年疫情陰霾，六角今年1月合併營收年增率達22.38％，重新回到年成長軌道，2月合併營收的年增幅度18.5％；主要由於「Chatime日出茶太」全球各地代理商的營運情況幾乎已回到疫情前水平，且新展店動作於去年12月已重啟，「Chatime日出茶太」全球新增門店數注入新成長動能。

六角自去年下半年合併營收年減幅已收斂至10%以內，去年12月僅年減5.34%，雖然疫情造成衝擊仍在，但在各國陸續恢復正常的國內經濟活動下，目前主要影響在於跨國觀光旅遊的停滯，預期得等到疫苗施打普及率達一定程度後，業績可望明顯轉佳。

(工商 )