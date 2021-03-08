文化大學圖書館出版部今天表示，即日起至24日上午10時至下午6時，在文大城區部大夏館（台北市建國南路2段231號）舉辦清倉大拍賣，共有百餘種、上萬本圖書，以銅板價出售。

文大表示，這批圖書除了一些大學用書，更有一些精裝書畫集，例如國父紀念館與東京富士美術館合作展覽的「東京富士美術館珍藏西洋名畫展」，全採精裝，原價1500元只要兩枚50元銅板即可購得；另外，像是明朝宋應星所著、有「中國古代一部綜合科學技術著作」稱號的「天工開物」，原價660元，也只要兩個50元銅板。

與徐悲鴻、柳子谷並稱畫壇「金陵三傑」的清末民初花鳥畫家張書旂，他的畫集只賣40元；日本名畫家三浦真一的「日本繪畫史」，在這裡一樣以40元就可以買到。其他如「西周青銅彝器彙考」、「梅光迪先生家書集」等，也都值得愛書人細細品味與收藏。

在大學用書部分，則有包括「中國文學導讀」、「科技發展與人物」、「自然科學發展」、「環境與生態」、「西洋政治思想史」、「宗教與人生哲學的詮釋問題」、「世界文明史」等各領域的圖書，也都是清倉價，有需要的各大學師生可以前來購買。

(中時 )