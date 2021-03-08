東埔溫泉區環境改善，「白鹿傳奇」成為新地標。（廖志晃攝）

交通部觀光局正舉辦「2021台灣好湯溫泉區金泉獎十泉十美獎網路票選」，南投縣長林明溱8日主持縣務會議時，力邀縣民一起投票挺東埔溫泉區及北港溪溫泉區，讓南投好湯能脫穎而出，吸引國內外遊客泡湯，帶動觀光及農產消費。

林明溱說，交通部觀光局舉辦金泉獎網路票選，南投縣北港溪溫泉區、東埔溫泉區參加票選，希望大家一起投票力挺，縣府也將加碼送好禮。

縣府觀光處長陳志賢表示，北港溪溫泉、東埔溫泉都是碳酸鈉泉，亦即無色無味的美人湯，泉質細滑滋潤，泡完通體舒暢，絕對是台灣數一數二的好湯，值得大力推薦。

金泉獎網路票選活動，延續到3月31日中午12點止，只要有FB帳號就可前往「2021台灣好湯金泉獎網站」參加投票，每人每日最多可以投7票，有機會獲得溫泉住宿券、泡湯券，以及IPHONE 12 等獎品，投愈多票，中獎機會越愈高，但抽中頭獎民眾，不得重複領獎。

縣府也另外再加碼，當南投溫泉區個別票數門檻達3萬、5萬、7萬、9萬票，將抽出住宿券等好禮，突破10萬票，再加碼抽出Switch、SHARP 電視、登山自行車等大獎，歡迎大家一起投票支持南投的溫泉區。

陳志賢指出，只要進入台灣好湯金泉獎網站點選「人氣票選」，在「中部溫泉區」中找到「東埔溫泉區」及「北港溪溫泉區」投票支持，並於投票完成後，至樂旅南投FB粉絲團貼文留言「金泉獎一起支持＃東埔溫泉區＃北港溫泉區」，同時標註3個好友，即可獲得縣府加碼抽獎資格，相關訊息可上樂旅南投FB粉絲頁查詢。

(中時 )