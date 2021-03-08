陸軍汽車基地勤務廠士官劉朝德、黃敬祐、陸勤部軍官林佳鋒3人在承辦輪胎採購案，明知軍品廠商「惠爾」公司提出偽造的商品登錄驗證證書，包庇延長交貨，讓惠爾獲利1390多萬元，涉嫌圖利、偽造文書罪。台北地檢署在陸勤部協助下，今指揮調查局台北市調查處搜索12處地點，約談劉員3人到案。

檢調調查，陸軍汽車基地勤務廠工品室車輛技術士劉朝德、生管室管制士黃敬祐、陸軍後勤指揮部保修處零補科兵參官林佳鋒3人，於2016年12月承辦「輻射式輪胎1項」採購案，計畫採購7608條輪胎，由惠爾國際公司以3743萬1360元得標。

依約定，惠爾公司應簽約日起150天、即2017年5月26日將採購進口的泰國輪胎，書面通知陸勤部申請報驗，但惠爾公司因未出具證書，遭判定驗收不合格2次，惟恐遭解除契約，無法獲取契約款及取回履約保證金，於2017年10月辦理第1批輪胎第2次複驗時，由惠爾公司蔡姓女員工提出偽造產地為泰國之商品驗證登錄證書，供陸勤部審查。

林佳鋒、劉朝德、黃敬祐3人明知惠爾公司自得標後始終無法依契約規定履約，多次延宕交貨期限，卻無視契約規定逾期交貨天數達30日曆天以上者可解約，仍多次召開協調會，甚而修改交貨期限及交貨條件，配合惠爾公司。

但因惠爾公司已因無法出具標檢局核發商品驗證登錄證書，3人在2017年10月17日辦理第1批輪胎第2次交貨複驗及第2批輪胎第1次交貨驗收時，查詢標檢局網站，惟查無惠爾公司提出的2張商品驗證登錄證書，明知惠爾公司是自行偽造商品驗證登錄證書，應判定驗收不合格，竟於「目視檢查表」上不實登載「本案軍品均符合契約規格要求，書面文件審查均合格」判定惠爾公司合格，並撥交輪胎至部隊。

事後陸勤部因媒體爆料商品驗證登錄證書疑涉偽造，緊急於2017年12月19日與惠爾解約，並回收已撥交輪胎，其中2000多條輪胎已使用，陸勤部於2019年12月25日支付惠爾公司貨款，3人明知惠爾驗收不合格，圖利惠爾輪胎貨款1393萬9538元。

(中時 )