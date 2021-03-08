「珍愛藻礁公投」連署人數即將衝破60萬大關，對此，國民黨籍台北市議員羅智強今（8）日也在Youtube直播中，嘲諷綠營為何在此公投大戰中失算的四部曲過程。

羅智強表示，「忽視、抹紅、恐嚇、摸頭」，這就是綠營四部曲。藻礁公投剛開始的時候，綠營不聞不問。

等到藻礁公投告急，開始跟各方求援，網路聲量驟起，得到各方支持。羅智強指出，這時綠營開始動用網軍去抹紅抹黑，大批網軍指控環保團體是中共同路人。結果適得其反，這樣的抹紅抹黑，反而讓藻礁公投得到更大的能見度，因此打壓無用。

羅智強說，接下來換王美花登場，面對打壓後暴增的50萬份連署書，王美花說，如果不蓋天然氣接收站，就要增加500萬噸的燃煤。擺明就是民眾若敢保護藻礁，政府就叫民眾吸燃煤，竟然如此的霸道跟野蠻。

王美花引起更大反彈之後，綠營說現在要派人溝通，羅智強直言，這就是第四部曲，想要去摸頭。

羅智強痛批，不論是藻礁、萊豬、食安跟環保，都是民進黨過去的神主牌，但綠營這些徒子徒孫，面對這些神主牌是怎樣的傲慢？

羅智強舉馬英九為例，當初馬英九承接綠營政府留下的國光石化開發案，認為環保不應該被開發凌駕，所以斷然放棄國光石化開發案。綠營不用再牽拖馬英九，馬英九可以放棄國光石化開發案，綠營為何不能放棄大潭藻礁天然氣接收站計畫？以保護蔡英文當初「藻礁永存」的莊嚴承諾。

羅智強呼籲，今天政府的傲慢，壓制人民聲音，要靠人民覺醒打破，許多無奈，要靠人民團結，不要讓藻礁公投孤單，他們不是國民黨的，只是堅持自己的理念，希望為他們鼓勵加油！

(中時新聞網)