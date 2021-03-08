前高市聯合醫院院張宏泰（中），被延攬到馨蕙馨醫院擔任乳房健康中心執行長。（柯宗緯攝）

高雄馨蕙馨醫院乳房健康中心8日揭牌，力邀乳房外科名醫張宏泰坐鎮，擔任執行長。他指出，乳癌位居國內女性癌症首位，每年有1.5萬名新增乳癌個案，過去病患認為必須到醫學中心才能醫治，但如今地區醫院也擁有先進設備儀器及醫療技術，可提供病患就醫選擇。

馨蕙馨醫院過去定位婦幼醫院，以婦兒科及產科為主；最近幾年因應患者需求，陸續增加肝膽腸胃、新陳代謝、心臟、眼科、家醫科、高階健檢等科別，這次更延攬重量級名醫張宏泰擔任榮譽院長及乳房健康中心執行長，揭牌儀式上不少高雄醫界大老到場祝賀。

張宏泰曾任高雄榮總副院長、高雄市立聯合醫院院長，今年才從聯醫退休，轉到民間地區醫院服務，繼續展開事業第二春。他表示，針對癌症治療，一般認為是在醫學中心診治，畢竟需要許多高端設備治療，但這種情形逐漸改變。

張宏泰提到，實際上，乳癌治療愈來愈多元化，需要有基因檢測、藥物檢測、標靶治療等，這些治療方式在地區醫院已經可以這樣做了，像馨蕙馨就有引進醫學中心使用的3D的乳房攝影設備。

張宏泰指出，馨蕙馨也提供乳房外科服務，但較偏重前端乳房預防篩檢像乳房X光攝影檢查、乳房超音波檢查等，這次乳房健康中心全面升級，提供更溫馨舒適空間、隱密篩檢環境、精密儀器等服務。

院方表示，該中心特別將檢查及手術規畫在同一樓層，乳房預防保健加入疾病醫療照護，並結合乳房外科、整形美容、基因檢測、藥物治療、術後復健等範疇，從女性乳房前端預防篩檢到後端疾病治療整合成全方位的婦女乳房健康照護系統。

高雄馨蕙馨醫院擔任乳房健康中心8日揭牌，提供婦女乳房醫護服務。（柯宗緯攝）

高雄馨蕙馨醫院擔任乳房健康中心8日揭牌，提供婦女乳房醫護服務。（柯宗緯攝）

(中時 )