自一年多前特斯拉發表第一款Cybertruck以來，這個備受關注的純電動皮卡車計畫始終靜悄悄。不過其執行長馬斯克已在推特上透露，可能在第二季更新Cybertruck的相關資訊。

上周六Aegon Asset Management前執行長Gary Black在推特上發文並標註馬斯克，詢問有關Cybertruck的首次交車日期、很酷的功能或選項等任何新消息時，馬斯克回覆表示，特斯拉可能在第二季向客戶更新有關Cybertruck的資訊。他並表示，這輛電動皮卡將在公司位於德州的超級工廠（Gigafactory）生產。

特斯拉在2019年11月發表第一款Cybertruck，並宣布其價格自39,900美元起跳，單次充電之續航里程超過500英里的高階版本定價為7萬美元。

(時報資訊)