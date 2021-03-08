美國參院於上周末通過1.9兆美元刺激方案；市場對通膨的擔憂，美十年期國債殖利率周一再度飆升，債市遭到拋售。亞洲股市周一全盤盡墨；港股開盤一小時後一路低走。

周一香港恆生指數跌557.46點或-1.92%，為28540.83點。國企股(H股)跌277.43點或-2.46%，為11014.79點。今日總成交金額為2376億港元。

科技指數一度暴跌7%；收盤跌3.0%。主要權值股滑落；騰訊跌5.3%；美團跌8.3%；小米跌8.6%，該三大個股拉低了大盤365點。阿里巴巴跌2.8%。

汽車股領跌7.55%。吉利汽車跌9.45%；長城汽車跌10.2%；華晨中國跌3.8%、恆大汽車跌6.1%；比亞迪跌10.2%。

小米大跌8.6%，報22.35港元。小米今年1月在川普卸任前遭美國防部列為貿易黑名單，小米否認與軍方關聯。華爾街日報首度揭露法庭一文件指出原因，認為小米創辦人雷軍曾接受中國工信部表揚，稱讚其為優秀中國特色社會主義事業建設者；加上小米在5G和AI等先端技術的大筆投資，被認為是中國軍民融合的戰略重點。

(時報資訊)