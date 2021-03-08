工業電腦大廠研華(2395)公布2021年2月自結合併營收36.19億元，雖較1月45.1億元減少19.76％、降至近7月低點，仍較去年同期32.31億元成長12.01％，續創同期新高。累計前2月合併營收81.3億元，較去年同期71.95億元成長達12.99％，亦續創同期新高。

研華表示，以各區域營收觀察，2月以中國大陸、日本與韓國市場表現最突出，分別年增達96％、42％、32％。

以事業群觀察，研華2月以工業物聯網事業群（IIoT）及物聯雲事業群（CIoT）表現最突出，營收分別年增52％、31％。嵌入式運算核心事業群（EIoT）與應用電腦事業群（ACG）營收分別年減4％及12％。

研華指出，公司2月接單狀況持續增溫，整體接單與出貨比值達1.68，惟市場上有部分零件呈現供給不足及供貨時間拉長狀況，預估此現象對第二、第三季影響程度最重，預估第二季營收將出現5～6％的遞延效果。

(時報資訊)