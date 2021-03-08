台灣手搖飲連鎖品牌「一芳」行銷全球16個國家，其中又以新鮮水果入茶、搭配祕製鳳梨醬與清爽青茶的招牌飲品「一芳水果茶」，更是打破國界、在全球各國門市都是銷售冠軍！一芳為歡慶品牌創立5周年，同時為回饋全球粉絲支持，3／10周年慶當天，一芳全球千家門市招牌飲品「一芳水果茶」，推出「大杯買一送一」優惠案，以全球單日銷售量推估，預計將大手筆送出10萬杯水果茶。

台灣手搖飲市場蓬勃發展，而一芳是台灣唯一主打「水果茶」的手搖飲連鎖品牌，引領國內外手搖飲以水果入茶的風潮，多年來推出包括大村葡萄水果茶、鮮榨柳丁水果茶、大湖草莓水果茶、紅心芭樂梅，以及桃桃水果茶等創新水果茶飲。

一芳也已成功進軍國際市場，目前在歐洲、美洲、澳洲及亞洲等地都有據點，包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、泰國、柬埔寨、菲律賓等地，預估全球門市超過千家；2020年更首度進駐法國巴黎、北歐瑞典、中東杜拜，頗受到當地民眾的喜愛。

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