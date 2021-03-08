麗清（3346）自結2月合併營收5.03億元，受惠於主要客戶的拉貨力道保持強勁態勢，挹注單月營收遞出年增1.66倍，並改寫同期新高；累計前二月合併營收11.59億元，較去年同期成長1.17倍。

麗清表示，受惠後疫情時期中國大陸政府積極衝刺內需以拉抬經濟，汽車產業被視為一大刺激消費的政策重點，催動中國新車銷售市場保持火熱，是主要客戶針對麗清旗下LED車燈模組保持強勁訂單需求以及其備貨力道的主要原因，貢獻麗清上海廠、東莞廠兩個生產基地產能嫁動率站穩85％以上的水準，創造公司2月整體營收即便在農曆年長假、工作天數較少的情形下，仍站穩達新台幣5億元以上，且刷新2月營收歷史同期新高紀錄的優異表現。

麗清期待隨著疫苗問世，各國疫情逐漸趨緩，伴隨著解封後之觀光旅遊用車需求也將逐步增加，有望帶動全球新車銷售市場回溫，加上各品牌車廠陸續開始加速推出新車款，且持續朝向新能源車、電動車、智慧化等的技術進程，不僅如此，隨著車頭燈功能性也越趨複雜，LED車尾燈的設計越多元化，皆成為新車應用LED車燈模組滲透率提升的助力，為麗清整體訂單保持良好的能見度；再者，麗清也為了配合主要客戶全球車款訂單之生產需求，於台灣桃園觀音廠設立全球市場布局第二地區生產基地 ，並以全自動化、高速、智能之生產線生產LED車頭燈控制器，於今年年初已開始小量出貨，以期隨著主要客戶的需求增溫，將挹注未來整體營運保持良好的成長動能。

(工商 )