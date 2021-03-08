晶電、隆達去年度雖然赤字，但是兩家公司董事會決議，將以資本公積配息，晶電發放總額達14.4億元，隆達資本公積配息3.6億元，由於富采投控（3714）目前控有二家公司100％股權，兩家公司公積配息將挹注富采18億元股息收入。

隆達上週公佈去年度財報，2020年營收91.71億元，營業淨損8億元，歸屬於母公司業主淨損6.29億元，每股淨損1.24元，雖去年持續虧損，隆達董事會通過，擬以資本公積發放現金總額3.6億元。

此外，晶電2020年也繳出虧損財報，去年因本業及業外均不利，晶電2020年虧損擴大逾一倍，赤字幅度達81.09億元，每股稅後淨損7.52元。

晶電董事會也決議以資本公積發放14.4億元現金，以富采目前持有晶電、隆達100％股權計算，富采合計將有18億元股息進帳，對尚未進入獲利階段的富采投控而言，業外進帳不無小補。

(工商 )