捷克吉他手輕盈古典的音樂讓人置身歐洲街道。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

惠明樂團呂文貴用音樂舞出生命的感動。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

街頭藝人在麗寶Outlet Mall精彩演出。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

街頭藝人在麗寶Outlet Mall精彩演出。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

街頭藝人精采演出，觀眾看得目不轉睛。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

街頭藝人精采演出，觀眾看得目不轉睛。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall是一處廣受街頭藝人喜愛演出的場域，不定時有扯鈴、敲擊樂、折氣球以及水晶球奇幻表演等。Outlet將於13日邀請視障演奏者呂文貴暨惠明樂團進行公益演出，讓遊客盡情享受愜意的週末好時光。

麗寶Outlet行銷部暨公關經理陳宇秀表示，麗寶Outlet為藝術表演者創造一個友善演出空間，不定時有技高一籌的扯鈴技藝、舞動人心的敲擊樂、彷彿置身歐洲街道的捷克吉他手、變化萬千的折氣球，更有驚嘆聲連連的水晶球奇幻表演、目不轉睛的舞立方演出等。

陳宇秀指出，3月中旬首次與惠明樂團合作，提供完善表演空間，團員們多是先天性視障之外，尚兼具不同的身體障礙，其中，天生俱備音感天賦的呂文貴，旋律過耳不忘，輕易抓住節奏律動，小提琴、薩克斯風、手風琴等都能有精準演出，希望透過音樂改變原本寂靜世界，將這份感動帶給每一個人，面對生命中的不如意時，重燃起對生命的熱情，更希望大家能夠攜手支持弱勢族群。

麗寶Outlet表示，遊客漫步在Outlet悠閒戶外空間時，不時傳來輕盈古典吉他樂聲，彈奏者是身為台灣女婿的捷克人－崔沛哲，擁有超過15年吉他演奏音樂資歷，遊歷多個國家的他，非常喜歡台中適宜天氣與人文風情，特別選定歐式氛圍的麗寶，要與逛街購物的民眾，分享觸動人心的溫暖琴音，享受愜意的週末好時光。

不只捷克彈指手表演，麗寶Outlet不定時邀請各個身懷絕技的街頭藝人，坐在角落頭戴報童帽的多娜，仔細描繪客人Q版的似顏繪，讓每位體驗的消費者們感受童趣又逗趣；此外，每到週末下午，鐘樓星巴克外總是圍滿大小驚呼的觀眾，欣賞神乎其技的柚子與范范雙人演出，手到擒來的扯鈴表演，與魔幻轉動的舞立方演出，都讓民眾看得目不轉睛，現場氣氛high到最高點。

(中時 )