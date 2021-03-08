林采薇Yumi懷孕升級甜美準媽咪。（星予公關提供）

林采薇Yumi懷孕升級甜美準媽咪。（星予公關提供）

演藝事業橫跨音樂、戲劇的黃少谷與天氣女孩成員林采薇（Yumi）去年底結婚，8日傳出有喜！林采薇表示，本來就有計畫要生小孩，也在討論要安排詳細的身體健康檢查，沒想到寶寶竟然迫不及待先趕來報到了！去年底陪伴她15年的黃金獵犬Momo上天堂，沒過多久她的肚子即傳來好消息，且寶寶也確認性別是男生，她認為是Momo換了一種方式繼續陪伴她。

面對突如其來的驚喜，林采薇直言會緊張，擔心自己不如老公有耐心，會對小孩比較嚴厲，但在懷孕的這段時間會多做功課，也會和老公一起學習如何成為孩子的好榜樣。

林采薇分享老公黃少谷非常細心又有耐心，交往時即以結婚為前提，兩人在價值觀、生活習慣上都很合，剛結婚時在家分工主要是黃少谷負責煮飯，她負責打掃，而確認懷孕後，老公主動把一切家務打理好，讓她不用擔心、可以好好照顧身體，甚至懷孕初期受孕吐影響食慾，老公再遠也會使命必達幫她買到想吃的食物。林采薇甜地說：「遇到他真的很幸運。」小倆口甜蜜幸福形象陸續受到節目製作人青睞，之後將合體上通告，分享更多新婚趣事及新手爸媽的煩惱，未來也將持續朝戲劇圈發展，期望有機會走向大銀幕。

身高168公分的林采薇懷孕近4個月，體重只增至51公斤，依然保持著姣好身材，手腳纖細、穿搭時尚的她，若是遮住肚子幾乎完全看不出孕味，臉上也總是帶著陽光開朗的笑容，是甜美媽咪代表。

被問未來是會讓孩子也跟隨父母腳步走到螢光幕前？林采薇表示，會希望先讓他學習鋼琴等音樂相關才藝課程，但還是會依循孩子的學習狀況及興趣做調整，絕不會強迫孩子做不喜歡的事，期待將來有一天能全家人一起做音樂，但現階段得專注再多賺一點奶粉錢，也歡迎各大母嬰相關品牌洽談合作代言。

(中時 )