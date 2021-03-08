面對珍愛藻礁公投，經濟部長王美花對外強調，第三天然氣接收站若遷離大潭藻礁海岸，將影響北部及竹科用電，引起各界議論。對此，前立委林濁水直言，做不到不要核電、不蓋三接、不重啟燃煤就無電可用，可見台灣價值不及格，林濁水更痛批，政府竟是不懂凡午餐必須白吃的志氣和真理的超級大巨嬰，應該要下台，並舉例批評政府施政，連喊不及格。

林濁水今(8日)在臉書上表示，自奉行孫中山遺訓，突破各先進民主國對人民直接民權的種種愚昧限制後，終於可以好好檢驗台灣價值的分數了。他指出，蔡政府竟做不到不要核電、不蓋三接、不重啟燃煤，就不能冬天開暖氣，夏天開冷氣，甚至台積電必須出走，可見台灣價值不及格。

林濁水更舉出多項政府施政問題，並一一提出批評，做不到禁福島食品還可以加入CPTPP，台灣價值不及格；做不到既禁萊牛又禁萊豬並和美國簽FTA，不及格；做不到帶著愛與包容，沒有恨和報仇心發動罷免，不及格；做不到發動直接民權時代議體制下的政黨不動員，不及格；中美貿易戰中，台積電做不到既向美買技術和機器設備，又向華為賣晶片，不符合中立原則，不及格；做不到兼顧國民意願、國民健康、合法性和進口大陸疫苗、增進兩岸關係五全其美，不及格。

林濁水直言，不及格之處族繁不及備載，把偉大孫文及其忠心信徒奉行的偉大思想實踐成這樣，他看到後只有一句話，「空有偉大、負責、睿智的聖人、導師及人民，政府竟是不懂凡午餐必須白吃的志氣和真理的超級大巨嬰，該下台」。

自奉行孫中山遺訓,突破各先進民主國對人民直接民權的種種愚昧限制後,終於可以好好檢驗台灣價值的分數了: 竟做不到不要核電,不蓋三接,不重啟燃煤就不能冬天開暖氣夏天開冷氣,甚至台積電必須出走.可見台灣價值不及格. 做不到禁福島食品還可以加入CP... 由林濁水發佈於 2021年3月7日 星期日

(中時新聞網)