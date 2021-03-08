最近全台多處水庫水情吃緊、經受百年大旱之際，恐危及竹科高科技廠運作，經濟部長王美花卻稱科學園區可「鑿井取水」，引發網友嘲諷。國民黨立委鄭正鈐今(8日)對此忍不住痛批，台灣光是水管漏水一年就漏掉4.4億公噸的水量，鑿井供應的水，遠遠不及水管漏掉的水，「美花鑿井」不但為時已晚，而且是「頭痛醫腳」。

鄭正鈐在臉書說明，新竹科學園區的下方有個「第一類活動斷層」，叫做「新城斷層」，這個斷層經過的地帶，經濟部依地質法公告為「活動斷層地質敏感區」，因此科學園區第三期開發時，還因此調整園區事業專用區使用分區，降低斷層活動所帶來的影響，且在經濟部前瞻計畫「防災及備援水井建置計畫」中，新竹地區水井建置全都避開活動斷層。

但王美花卻說，科學園區或工業區用水需求，可鑿井使用。因此，鄭正鈐忍不住質疑，竹科處於新城斷層，可以鑿井嗎？經濟部的專業評估在哪裡？沒有評估之前，可以信口開河嗎？況且，新竹地區一天用水50餘萬噸，竹科15萬噸，而新竹地區「防災及備援水井建置計畫」，規劃17口井最高日供3萬噸，而且只能連續備援150日，鑿井應付得了需求嗎？

不僅如此，鄭正鈐更提到，姑且不論鑿井要6個月的流程，緩不濟急，按照經濟部主導的前瞻計畫「防災及備援水井建置計畫」的規劃，全國每日援水量最高18萬噸、連續備援150 日，一年總援水量也僅2700萬噸，但台灣光是水管漏水一年就漏掉4.4億公噸的水量，鑿井供應的水，遠遠不及水管漏掉的水。

最後，鄭正鈐也批，「美花鑿井」不但為時已晚，而且是頭痛醫腳。不少網友亦附和留言表示「被打敗了」、「挖好挖滿，不用錢的水抽到飽，出事通通推給國民黨」、「真的是又好氣又好笑」。

(中時新聞網)