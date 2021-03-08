鈺齊-KY（9802）8日公布自結2月合併營收為8.97億元、年減2.75％，創同期歷史次高，但若以美元幣別計價，則年增3.62％；累計今年前二月合併營收22.72億元、年增14.4％，若以美元幣別計價，年增率可達21.32％，再創同期歷史新高。

鈺齊-KY表示，2月雖因適逢農曆春節，工作天數較少，加上因貨櫃不足而影響出貨營收，影響金額約1億元，其中大部分將遞延至3月，在上述兩項不利短期產銷表現因素影響下，若以美元接單幣別計價，2月營收仍然呈現年增成長態勢，代表集團營運能力，確已優於過往，且隨著產能持續擴增。

鈺齊-KY指出，依據產業特性及往年出貨節奏，秋冬季鞋款出貨時間，大約落於每年第二季及第三季；而春夏季鞋款大概介於第四季至隔年首季，因此，每年的3、4月及9月、10月，通常是月營收相對低點；每年的6月、7月，及12月、1月，通常是月營收相對高點。

因此，觀察鈺齊集團月營收資訊，年對年比較，必然會比月對月比較，更具有檢視實益。

時序將陸續進入第二季度及第三季度，雖仍存有月營收波動的情況，但每月產銷的年度增長幅度，將可更為顯著，且根據當前相關資訊研判，2月產銷將是全年度最低時點，3、4月雖屬季節交替，但將呈淡季不淡走勢，年增幅度可期，5、6月產銷更將會大幅躍升。

鈺齊-KY持續看好疫情催化消費者對於戶外休閒運動的重視，在產能增加及量產訂單搭配得宜之下，2020年各種投入與布局所持續累積的能量，將可實質展現在2021年及來年，集團整體開發量產能力，及產銷營運規模，勢必更上一階，未來營運成長動能可期。

(工商 )