上洋產業（6728）公布2月營收為新台幣0.82億元，年增10.75％，累計前二月營收2.06億元，年增31.28％。上洋表示，今年農曆年買氣暢旺，年後各合作經銷商持續進貨，推升今年業績優於過去幾年同期表現，而商用洗衣及自助洗衣隨著市場需求增加，每年亦穩定成長。

上洋去年全年合併營收13.65億元，年增21.99％，合併營業利益1.27億元，較108年度成長108.16％，每股純益為EPS為5.22元，由於前年有處分不動產業外收益，因此去年每股純益較前年較前年減少2.04元，董事會並決議發放現金股利4.2元，以8日收盤價63.8元計算，殖利率約6.6％。

上洋表示，上洋代理的日本三菱重工空調及美國優必洗洗衣機、烘衣機，近年透過策略佈局擴大市場銷售渠道，知名度與指名度在台灣市場漸開。

海外市場則著眼東南亞自助洗衣商機崛起，上洋去年首站前進泰國，設立13間新店，今年度泰國總設立家數可望再突破成長，接下來也將透過線上展覽，與越南、新加坡、馬來西亞等地有意願成為合作夥伴的業者進行洽談，並導入日本市佔率第一的商用洗衣設備AQUA及上洋自創物聯網系統，希冀強化品牌優勢，快速建立當地自助洗衣市品牌聲量率。

上洋營運進入穩定成長期，近幾年度營收均有兩成左右的成長，配息屬高現金殖利率個股；再加上節能電器獎勵將延長到2023年6月14日止，可望為相關業者持續挹注業績。

(工商 )