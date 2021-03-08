「微型創業鳳凰貸款」幫助張維倫突破創業關卡，實現舞蹈事業夢想。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

從興趣到事業，跳出自己的亮麗舞台！原本從事探戈舞蹈教學的張維倫，想圓一個有屬於自己舞蹈教室的夢想著手創業，卻發現資金與行銷困難，幸獲勞動力發展署中彰投分署「創業諮詢輔導服務」及申請「微型創業鳳凰貸款」資金後，突破營運關卡，打造多角化經營，「舞」力全開。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，「微型創業鳳凰貸款」對於協助女性創業不遺餘力，除提供創業資金，並開設創業入門課程、進階班及創業精進班，有創業顧問提供全程陪伴輔導，有創業同儕成長互助社群，一連串的免費資源是創業女性最好的助力。

張維倫說，她從大學時期就開始學習阿根廷的舞蹈，愛上阿根廷探戈，畢業後開始招生教授探戈舞蹈，因為學生愈來愈多，讓她想要擁有一間自己的舞蹈教室，因此決定創業，成立「兩兩探戈美學顧問有限公司」。

創業初期張維倫體悟到行銷及資金上的困難，透過朋友引介向勞動力發展署中彰投分署申請「創業諮詢輔導服務」，報名創業課程，讓她學習到創業的正確觀念，更懂得精準掌握行銷及成本。

在勞動力發展署中彰投分署協助下，張維倫申請獲得勞動部「微型創業鳳凰貸款」金援，幫助教室裝潢，也透過創業輔導讓公司曝光度及人脈明顯增加，成功打造多角化經營。

「預計在3年內開設分校」，張維倫希望每周固定舉辦舞會及探戈文化講座，吸引南、北部愛好者到台中跳舞，俟疫情平穩後，預計邀請阿根廷大師來台交流演出，讓台灣人感受阿根廷探戈的魅力。

(中時 )