大甲警分局舉辦慶祝活動，邀請女性員工暢遊麗寶樂園。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局舉辦慶祝活動，邀請女性員工暢遊麗寶樂園。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局舉辦婦女節慶祝活動。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

女同仁收到分局長李建興親自簽名的卡片很開心。（陳淑娥攝）

今天是3月8日婦女節，台中市大甲警分局舉辦慶祝活動，邀請女性員工暢遊麗寶樂園，放鬆享受無勤務壓力的歡樂時光，樂園為體恤警察工作辛苦，特派專車支援並備美食佳餚，讓同仁倍感窩心。分局長李建興送上親簽小卡片及玫瑰花，提醒女性同仁在工作忙碌之餘，也要好好寵愛自己。

為積極推動性別平等，努力打造「性別友善、性別平權」環境，增進員工職場幸福感，大甲警分局特別於今天在轄區內麗寶樂園舉辦「110年婦女節慶祝活動」。

大甲警分局指出，麗寶樂園是大甲分局轄區內大型遊樂場所，女警們平時致力於維護轄區內治安、交通狀況，每到麗寶都是為了執行勤務，而沒有機會暢遊遊樂園，藉由此次慶祝活動，讓平日正經嚴肅的女警們，於園區內放鬆享受無勤務壓力的歡樂時光；而麗寶樂園也為體恤警察工作辛苦，特派專車支援，並備美食佳餚，讓同仁倍感窩心。

李建興親自致贈每位女性同仁玫瑰花、面膜及親自簽名的溫馨小卡片表達敬意，除了象徵女性堅強與美麗，也提醒女性同仁在工作忙碌之餘，也要好好寵愛自己。

李建興並呼籲男性同仁，平時工作中能多多體恤女性同仁辛勞，回到家庭中也能珍惜自己的另一半，適時表達愛意與感謝。

(中時 )