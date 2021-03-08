越南籍失聯阮姓移工，吸食毒品還淪為山老鼠，日前騎機車載珍貴林木紅檜，途經仁愛鄉人止關附近時，被警方掌握行蹤，由副分局長涂瑞煙率隊攔截圍捕，查扣紅檜23公斤及毒品安非他命，已依竊盜等罪移送南投地檢署偵辦。

仁愛警分局員警，平時留意轄區人車狀況，發現1輛懸掛他車車牌的報廢重型機車，經常停放在合歡山停車場，上山時是空車狀態，下山時機車後方座位則會以肥料袋，或不透明的大型塑膠袋，包裝正方形物品，員警直覺不單純，懷疑騎乘機車男子有盜伐林木之嫌。

日前，員警得知該機車自仁愛鄉往埔里方向行駛，且機車後座載運不明貨物，於是立即出勤攔截，由副分局長涂瑞湮親自率隊，通知沿線各派出所圍捕，隨即在台14線73公里人止關附近處，查獲越南籍阮姓行方不明移工，並在機車上查獲紅檜4塊共23公斤，另在阮嫌包包內查獲2級毒品安非他命（含袋重0.69公克）、毒品吸食器1組、鏈鋸刀片1個、木頭背架3組。

涂瑞煙表示，警方圍捕時，阮嫌拒捕還在車陣中，騎車衝撞巡邏車，過程驚險，所幸無人受傷；阮嫌坦承多次竊取埔里134林班地紅檜，利用機車載運至埔里後再交本國籍人士銷贓，全案依竊盜罪、森林法、毒品危害防制條例、入出境移民法等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

仁愛警分局長莊順智表示，山老鼠成員多為逃逸越南籍移工，專挑珍貴稀有木材盜伐，經初步加工半成品後銷贓，從中獲取不法利益，警方將會擴大偵辦，追緝幕後盜伐集團及其他共犯。

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(中時 )