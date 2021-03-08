中保科(9917)2月合併營收為11億2113萬元，年成長0.65%，前2月合併營收為23億2135萬元，年成長5.21%。

中保科今年全面擴大餐飲事業部，中保無限家旗下代理美食品牌，來自新加坡國民美食「The Soup Spoon匙碗湯」，目前已在包括北市大直、京站、台北101、微風廣場及新光三越百貨設立門市。看好通勤族商機，三月份插旗新北市，在新北板橋車站內的環球購物中心美食街設立新營業據點，同時也在新光三越台北信義新天地A4、A8開立快閃店，搶攻市場需求。

中保科指出，新加坡國民美食The Soup Spoon匙碗湯由中興保全科技集團旗下「中保無限家」自2020引進台灣市場，一直以來深受25至45歲女性上班族的喜愛。此次選擇在板橋車站內的環球百貨美食街設點，盼能搶攻轉運及回家來不及下廚的通勤族市場商機。

(時報資訊)